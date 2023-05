O crime de homicídio foi registrado no dia 03 de março deste ano, Waldomiro Moreira da Silva de 56 anos, foi morto a pauladas em uma propriedade rural localizada na comunidade Paraíso (estrada do Céu Azul), no município de Alta Floresta.



Na ocasião, um adolescente foi apreendido após se envolver em um acidente de trânsito com a caminhonete da vítima. O caso seguia sendo investigado e um mandado de prisão foi expedido contra o jovem de 19 anos, suspeito de envolvimento com o crime.

O jovem acabou detido no município de Nova Monte Verde, localizado na casa de sua mãe, onde o mandado foi cumprido. O jovem foi conduzido à Delegacia Municipal de Polícia Judiciária Civil de Alta Floresta para as devidas providências.