A informação circulou as redes sociais durante o dia de ontem (24), causando alvoroço na população do município de Alta Floresta, principalmente após disseminação de vídeo gravado pelos vereadores Leonice Klaus dos Santos (PDT) e Reginaldo Luiz da Silva “Naldo da Pista” (Republicanos), onde relatam que o Hospital Regional Albert Sabin fechou as portas para atendimento à população em geral e Corpo de Bombeiros.

A informação equivocada dos nobres edis gerou desconforto e revolta na população que iniciou uma série de publicações atacando além da gestão do hospital a gestão pública municipal, exigindo providências para o atendimento da população no Pronto Atendimento Municipal - PAM.

Conforme a publicação dos vereadores, o Hospital Regional deixou de atender, além da população, os atendimentos feitos pelo Corpo de Bombeiros. A informação disseminada pelos vereadores é de que o hospital deixou de atender urgências e emergências levadas pelo Corpo de Bombeiros, a partir da próxima segunda-feira, dia 29 de maio, citando o exemplo de um acidente de trânsito com fratura. Todos os atendimentos da instituição devem ser encaminhados para o PAM.

Os edis cobram da gestão pública municipal, o atendimento adequado no PAM, com a implantação de equipamentos adequados, afirmando que “a população está perdida”.

Em contato com a direção do Hospital Regional a redação do portal Nativa News foi informada de que a informação dos vereadores é equivocada e que a direção não foi procurada pelos mesmos para ter conhecimento dos fatos antes da divulgação.

Em nota, a SES-MT explica mais uma vez os atendimentos realizados pelo hospital, confira:

“A Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT), por meio do Hospital Regional de Alta Floresta, esclarece que a unidade é referência em procedimentos de média e alta complexidade e, por essa razão, os atendimentos são feitos via regulação, mediante especialidade e disponibilidade de leitos. A unidade também recebe pacientes via Corpo de Bombeiros.”