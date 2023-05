O caso foi comunicado e registrado pela Polícia Militar de Alta Floresta como estelionato. A vítima é um homem de 52 anos, que acreditou ter recebido uma promoção e perdeu a quantia de R$ 109,99 na suposta compra de um botijão de gás de cozinha. Fato registrado e encaminhado à Delegacia Municipal de Polícia Judiciária Civil para as devidas providências.



Conforme registro da Polícia Militar, a vítima relatou que recebeu uma mensagem, via mensageiro WhatsApp, informando que a distribuidora estava com uma promoção relâmpago, "os dez primeiros clientes que respondessem a mensagem poderiam adquirir um botijão de gás pelo valor de R$ 109,99, que o valor voltaria ao normal".



Por ser cliente regular da distribuidora, a vítima acreditou na promoção e efetuou o pagamento via PIX, na conta do golpista. Momentos mais tarde enviou mensagem perguntando quando o produto seria entregue, a vítima relatou que respondido com um "oi". Então desconfiou e ligou na empresa, que informou que o mensageiro da empresa foi hackeado.



Percebendo o golpe, a vítima procurou a Central de Operações da Polícia Militar, por volta das 16h10, para registrar o ocorrido.