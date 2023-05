A educação pública municipal de Paranaíta comemora a participação no 38º Congresso Mineiro de Municípios, realizado nos dias 09 e 10 de maio deste ano, onde a Secretária de Educação, Andressa Oliveira, esteve apresentando em nome da Gestão do prefeito Osmar Moreira os resultados em alfabetização através do Método IntrAct-Brasil.

Método inovador na alfabetização infantil foi apresentado para a secretaria municipal de educação em agosto de 2022, pela diretora pedagógica de Alta Floresta, Irene Duarte. Trata-se de um método alemão, que garante resultados excelentes em alfabetização.

O município conta com oito unidades escolares, em todas foram aplicadas o método pelo período de quatro meses, em 2022, nos anos iniciais e pré 2, para consciência fonológica. Ao site Nativa News, a secretária relata que inicialmente o método foi apresentado a todos os professores da rede, deixando-os livre para adesão.

Juntamente com o programa Alfabetiza MT, foram agregados valores ao ensino municipal e o município teve escolas premiadas em nível de alfabetização, alcançando 100% de alfabetização em uma unidade de ensino do campo. A escola chegou a ficar em 9ª posição no estado como escola que mais avançou em alfabetização e desenvolvimento, cresceu 195% no ranking do estado. Atualmente, Paranaíta é o 34º município em colocação do ranking estadual.

"Foram resultados significativos graças aos professores que se dedicaram e se empenharam em aplicar não somente o método , mas também todos os outros artifícios que poderiam para que o direito da criança, de ser alfabetizada, fosse garantido”, destacou a secretária Andressa Oliveira.

Oliveira confirma que o método é muito eficaz, que o ano letivo 2023 foi iniciado com ele e com 15 dias já haviam alunos lendo palavras e com 45 dias lendo frases, coisas que aconteceriam no final do ano, lembrando que o método eficaz é comprovado em neurociência.

Ainda sobre a evolução na educação municipal, Oliveira lembra que em 2021 o município encerrou o ano com apenas 30% das crianças alfabetizadas, considerando o período de pandemia e o fato de ser o primeiro ano da gestão Osmar Moreira. Em 2022 foram mais de 70% de crianças alfabetizadas de forma fluente.

Buscando atender os cerca de 30% que necessitavam da alfabetização adequada, foram aplicados reforços, com períodos de contraturno para a alfabetização. A secretária não economiza elogios aos professores da rede. Fala que o município avançou muito e ainda tem muito a avançar, e que este ano os resultados devem ser melhores ainda.

Sobre a participação no 38º Congresso Mineiro de Municípios, em Belo Horizonte, Paranaíta teve participação como município parceiro do município de Alta Floresta, que é pioneiro no Brasil com a aplicação do método. No congresso foi possível apresentar os resultados obtidos na educação municipal de Paranaíta.