Os candidatos devem optar pela lotação entre as vagas existentes distribuídas nos municípios de Guarantã do Norte e Alta Floresta

A Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) convoca os candidatos nomeados no Diário Oficial do Estado do dia 02 de maio de 2023, referente ao concurso público realizado em 2022, para o cargo de perito oficial médico legista para escolha do município de lotação.

Foram convocados três candidatos nomeados para o polo de Sinop que deverão optar pela lotação entre as vagas existentes e distribuídas nos municípios de Guarantã do Norte e Alta Floresta. O edital de convocação foi disponibilizado na edição do Diário Oficial do estado publicado nesta quarta-feira (25.05).

A escolha do município observará as vagas disponibilizadas, o polo no qual concorreu o candidato, e a classificação/pontuação final.

A definição da lotação será realizada na quinta-feira, 1º de junho, às 16h (horário oficial de Mato Grosso), no Gabinete de Direção da Politec, localizado na Avenida Gonçalo Antunes de Barros, nº 3245, bairro Novo Mato Grosso (Carumbé), Cuiabá-MT.

A escolha da unidade de lotação poderá ser feita presencialmente no endereço acima ou virtualmente mediante plataforma google meet acessando o link http://meet.google.com/fjq-hnns-fvu na data e horário acima especificado.

Os candidatos deverão apresentar documento original de identificação com foto.