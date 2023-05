Procon realiza monitoramento do reajuste nesta quarta-feira, em ação conjunta coordenada pela Senacon

Consumidores de Alta Floresta já estão pagando mais barato pelo preço dos combustíveis. A redução foi anunciada no dia 16 pelo presidente da Petrobras, Jean Paul Prates e vale para o preço da gasolina, diesel e o gás de cozinha.

O mercado, desde então, passou a se atualizar nos novos valores. Em relação a gasolina, o corte anunciado deve levar a diminuição de 0,40 centavos por litro, o Diesel é de 0,44 centavos por litro. Para o gás de cozinha, conforme a Petrobras, o valor médio para o consumidor final em um botijão de 13 kg, deverá ser abaixo de R$ 100,00.

Porém, em Alta Floresta, o preço do produto ainda não teve redução considerável e continua sendo vendido a R$ 150,00 o botijão. E em algumas revendedoras, o valor caiu para R$ 145,00. O preço do etanol varia de R$ 3,64 a R$ 3,99.

A gasolina de R$ 5,74 a R$ 5,80. E o diesel de R$ 5,89 a R$ 5,97. E o S10 a R$6,12 a R$ 6,30. Com relação aos combustíveis em Alta Floresta, é possível notar a diferença no valor. Em pesquisa realizada pelo Jornal Mato Grosso do Norte no início desta semana, após o recebimento de novas cargas, os postos de combustíveis da cidade atualizaram para baixo seus valores.

Na maioria dos pontos consultados, o preço da gasolina passava de RS 6,00. E agora houve redução de até 0,20 centavos por litro. O diesel teve diferença de 0,25 centavos. Algumas distribuidoras de gás do município realizaram uma adequação e o preço foi reduzido para R$145,00.

Porém outras ainda continuam com o valor de R$150,00. Provavelmente haverá outras mudanças futuramente, mas alguns empresários afirmam que não terá muita diferença no preço. Nesta quarta-feira, 24, em uma ação conjunta coordenada pela Senacon, os Procons do estado de Mato Grosso estarão realizando visitas aos postos de combustíveis dos municípios para monitorar o reajuste de preço.

O Procon de Alta Floresta estará participando da ação, afirmou a Coordenadora, Adelina Dias Amorim que estará presente no monitoramento.