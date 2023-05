A rotina de quarta-feira, dia 24 de maio, na Câmara Municipal de Vereadores de Alta Floresta ganhou uma nova atividade proporcionada pela visita dos alunos do 3º ano da Escola Municipal Professora Vilma Dias Freitas.

A turminha da professora Dirce foi recepcionada pelos vereadores que estavam na Casa de Leis no momento da visita. Os 23 alunos e as professoras conheceram o gabinete da presidência, participaram de uma breve reunião com os vereadores na sala de reuniões e visitaram o controle interno, a tesouraria, a contabilidade, o departamento de recursos humanos, a secretaria parlamentar e alguns gabinetes de vereadores.

A visita faz parte do projeto desenvolvido em sala de aula que conta a história de Alta Floresta para os alunos e a função dos poderes executivo, legislativo e judiciário.

Na Câmara os alunos também tiveram a oportunidade de conversar com os vereadores e tirar dúvidas sobre as leis que são votadas na Casa.

"Nós desenvolvemos neste mês de maio em comemoração ao aniversário da cidade o projeto que estuda um pouco da história do município e também traz a questão política, os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário para eles conhecerem, para tem um pouco de conhecimento sobre leis porque eles são futuros eleitores, futuros vereadores, futuros governantes, então, a gente já incentiva para eles estarem mais envolvidos politicamente para conhecer como é a elaboração de uma lei, qual é a função da câmara, do prefeito, do deputado, governador", frisou a professora Maria Dirce, ao agradecer a Câmara Municipal pela recepção.

Os alunos foram recepcionados pelo presidente Tuti e pelos vereadores Douglas Pereira Teixeira de Carvalho, Zé Eskiva e pela vereadora Ilmarli Teixeira.