O acidente foi registrado no final da tarde desta sexta-feira (26) na rodovia MT-208, núcleo urbano do município de Alta Floresta. Envolvendo um caminhão e uma motocicleta, o motociclista foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Hospital Regional Albert Sabin, seu estado não foi informado.



Conforme informado à redação do site Nativa News por pessoas que passavam pelo local, o caminhão seguia sentido ao centro do município, quando na entrada do bairro Jardim Panorama, o motociclista adentrou a rodovia, sendo colhido pelo caminhão.



Com o impacto, a motocicleta foi arrastada por cerca de 150 metros. Corpo de Bombeiros foi acionado e prestou atendimento. Polícia Militar e concessionária Via Brasil foram acionadas para os devidos procedimentos.