Nesta semana a professora mestre Rudimaria Santos embarcou para a Itália, onde passará por uma 'vivência pedagógica', junto a outros dez professores, para um intercâmbio de conhecimento oportunizando mais qualidade ao ensino infantil para a rede em Alta Floresta.



Há mais de 30 anos na educação de Alta Floresta, como professora efetiva da Secretaria de Estado de Educação (SEDUC/MT) e da Secretaria Municipal de Educação de Alta Floresta, atualmente Rudimaria está na Escola Municipal Vilma Dias, com uma turma de alunos com necessidades especiais, que vão desde crianças com aspecto autista até deficientes visuais.



Rudimaria segue para a Itália a convite de uma empresa, para a qual prestou serviços durante o seu trabalho de mestrado. O trabalho de mestrado teve foco na inclusão, foi inspirado em um professor altaflorestense, que é deficiente visual e ministrava aulas para crianças com deficiência visual e autismo. Com o trabalho apresentado em Lageado (RS), Rudimaria conseguiu o convite para participar da vivência na Itália.



Buscando ser uma multiplicadora do conhecimento, Rudimaria frisa que a 'vivência pedagógica' vem com a premissa de que a educação infantil é uma ponte para o ensino fundamental, onde é realizado um trabalho em que o aluno vivencie toda a prática, todo o conhecimento, colocando literalmente a mão na massa. Assim a criança adquire o conhecimento exercitando, com todo o contato com a natureza e atividades diárias, assim, o aluno passa aser o protagonista da educação, sendo assistido e assim o professor pode perceber onde está a dificuldade do aluno.



"Espero trazer tudo que couber na minha bagagem, quero beber na fonte dessa proposta diferenciada para a educação infantil. Alta Floresta está caminhando e eu quero ver se consigo, ao chegar aqui, trazer e compartilhar todo conhecimento aos professores que queiram entender esse processo", pontua a professora, agradecendo seus familiares e a equipe pedagógica da secretaria municipal de educação, que oportunizou, apoiando a ida em busca de mais conhecimento.



Atualmente o município de Alta Floresta protagoniza um método de alfabetização inovador no país, o Método IntraAct-Brasil trazido da Alemanha, que junto ao Programa Alfabetiza MT, vem garantindo educação de qualidade aos munícipes. A busca da professora Rudimaria vem complementar essa rede.