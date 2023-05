Um ciclista foi atropelado por uma moto e sofreu uma fratura na clavícula na manhã de sexta-feira (26) em Alta Floresta. O acidente aconteceu no trevo São Cristóvão, rodovia MT-208. De acordo o boletim de ocorrência, a vítima estaria atravessando a pista de rolamento, quando foi atingido. O motociclista fugiu do local sem prestar socorro.

O adolescente de 16 anos foi encontrado sentado no meio fio e reclamava de dores no ombro esquerdo e estava com escoriações no supercílio esquerdo. A vítima foi encaminhada até o Pronto Atendimento Municipal onde ficou sob cuidados médicos.