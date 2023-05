Será realizada na próxima segunda-feira, dia 29 de maio, no auditório do IPREAF, Audiência Pública em que serão apresentados dois relatórios, sendo o Relatório de Gestão Fiscal (RGF) e Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO), referente ao primeiro quadrimestre do ano de 2023.

Além da realização presencial, também será possível acompanhar os trabalhos nas redes sociais, pois, será realizada uma transmissão ao vivo no perfil oficial da Prefeitura de Alta Floresta. Para acompanhar basta entre no perfil @prefeituraaltafloresta.

A realização desta audiência, além de dar transparência aos investimentos da Gestão Pública, também atende ao estabelecido no parágrafo quarto, do artigo 9º, da Lei Complementar nº 101/2000.