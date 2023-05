O homem de 41 anos foi preso na madrugada deste domingo (28) após ser abordado pela Polícia Militar conduzindo veículo em visível estado de embriaguez alcoólica portando uma arma de fogo. O caso foi registrado na avenida Robson Silva, em Alta Floresta, o suspeito conduzido à Delegacia Municipal de Polícia Judiciária Civil para as devidas providências.



Conforme registro da PM, durante rondas por volta das 01h15 foi avistada uma caminhonete L-200 de cor preta, seguindo lentamente em zigue-zague pela avenida. O condutor recebeu ordens de parada, foi abordado e apresentou sinais de embriaguez, como odor etílico, olhos vermelhos e dificuldade para andar.



O suspeito foi abordado, em revista pessoal e veicular foi encontrada uma arma de fogo tipo espingarda calibre .20 com uma munição na câmara. Outras duas munições foram localizadas no console do veículo.



Ao ser indagado sobre a arma e as munições, o suspeito relatou aos militares que seguia de sua residência pronto para resolver uma desavença com outra pessoa, que havia ameaçado a sua mãe. Confirmando que a arma é de sua propriedade.



Na Central de Operações da Polícia Militar foi ofertado o teste de alcoolemia que apresentou resultado de 0,81 MG/L. Diante os fatos o caso foi registrado e encaminhado junto com o suspeito e o material apreendido para a as providências cabíveis.