Na manhã deste domingo (28) foi registrado um incêndio em uma residência na Rua H-11, setor Industrial de Alta Floresta. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o fogo teria iniciado após uma explosão de um forno elétrico que propagou para o armário da cozinha e balcão da pia.

Foi realizado pela guarnição operacional o combate direto às chamas com a utilização de mangueiras de combate a incêndio, extinguindo totalmente o incêndio, evitando a propagação do incêndio, protegendo grande parte da edícula e resguardando a residência que ficava próximo.

O comunicante relatou aos Bombeiros que houve uma explosão no forno elétrico que culminou com o incêndio na residencia. Os Bombeiros realizaram a retirada dos materiais combustíveis, rescaldo da região afetada para evitar uma nova ignição do incêndio, sendo realizado o isolamento da área afetada e repassado as orientações ao proprietário da residência para providências cabíveis que o caso requer.