As agressões aconteceram no último sábado (27/05) mas o caso só foi comunicado à Polícia Militar no domingo (28), quando o tio da jovem de 21 anos foi até a sua residência, localizada na zona rural, e a levou para atendimento médico no Pronto Atendimento Municipal (PAM). O caso passa a ser acompanhado pela Patrulha Maria da Penha, a jovem apresenta vários ferimentos no rosto, o suspeito não foi localizado.



Conforme registro da Polícia Militar, o tio relatou que soube que a jovem havia sido agredida e foi buscá-la pela manhã. Após atendimento médico, a jovem relatou que havia saído com o esposo, suspeito das agressões, para uma festa no perímetro urbano. Que ao retornarem para casa, no trajeto de volta, o suspeito iniciou uma discussão e as agressões. A jovem foi agredida com diversos socos na cabeça, atingindo e ferindo seu rosto. Os filhos do casal presenciaram as agressões, pois também ocupavam o veículo.



A vítima relatou ainda que vive em um relacionamento com o suspeito, que tem 52 anos, há cerca de três anos e que frequentemente é vítima de violência moral e psicológica. Que após as agressões na madrugada de sábado, o suspeito fez ameaças, para a vítima não registrar boletim de ocorrências.



Diante os relatos da vítima, uma guarnição se deslocou até a comunidade rural, na casa do suspeito, que não foi localizado. O caso foi registrado, encaminhado à Delegacia Municipal de Polícia Judiciária Civil e segue acompanhado para as devidas providências.