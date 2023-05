Foi realizada uma reunião na Secretaria de Infraestrutura, que teve presença do secretário da pasta, Roberto Patel, do secretário de Governo, Gestão e Planejamento, Robson Quinto, do secretário de Cidades, Valdines Antônio Martins Rojas, do vereador Claudinei de Jesus e o representante da empresa vencedora da licitação, que ficará responsável por molhar as ruas.

Foi debatido sobre o início da molhagem de ruas, que se iniciará agora com quatro caminhões, podendo chegar a dez, durante o período de maior necessidade. Embora o município tenha avançado muito nos últimos dois anos em relação a pavimentação asfáltica, ainda existem bairros que precisam ser atendidos.

Ao efetuar a molhagem das ruas, busca-se garantir mais conforto e qualidade de vida para os moradores, especialmente durante este período de seca e poeira intensa. “Sabemos que a população aguarda ansiosa por essa melhoria, e não mediremos esforços para atender suas expectativas”, disse o secretário de Cidades.

Rojas ainda destacou que esse serviço irá melhorar significativamente a qualidade de vida dos cidadãos, proporcionando uma via mais segura e confortável para transitar. Ainda de acordo com Rojas, a empresa está pronta para iniciar o serviço. “Estamos confiantes que com dez caminhões que serão disponibilizados, será possível atingir todas as regiões”.