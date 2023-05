A jovem que filmou a execução é Milene Alves Rodrigues, de 18 anos. O crime ocorreu na cidade de Crato, no interior do Ceará

Os familiares da empresária Pamela Gracielly da Silva Albuquerque, 28 anos, seguem em sua busca. Ela está desaparecida desde o dia 25 de abril, quando foi vista pela última vez. Imagens de uma câmera de monitoramento registraram sua passagem, por volta das 13h30, na avenida das Águias, bairro Recanto da Mata em Sinop (a 300 km de Alta Floresta).

Sua moto foi encontrada estacionada ao final da avenida das Águias, onde detrás fica uma reserva e de outro lado, uma lavoura de milho. Buscando diversos meios para encontrá-la, a família conseguiu acessar a conta do Google de Pâmela para buscar o histórico de localização, mas depois do dia 25, não há qualquer sinal de movimentação dela.

A família relata que jamais Pamela se afastou. Ligava ou mandava mensagens quase diariamente. De comportamento caseiro, saía apenas para ir à casa da tia e todos os domingos fazia ligação de vídeo com a mãe, que não mora em Sinop.

Dias antes de desaparecer, mantinha uma rotina muito ativa, dividindo as tarefas com o marido no pequeno negócio de produção e venda de pães. Também estudava Pedagogia à distância e cuidava da enteada, de 9 anos, e da filha autista de 6 anos.

O curso era alvo de interesse, para que pudesse atuar no reforço das atividades escolares da filha. Ela também a acompanhava em todos os atendimentos médicos e psicossociais necessários, como fonoaudiólogos e psicólogos, desde que a filha foi diagnosticada. Se dedicava ainda às ações da Associação de Pais e Amigos dos Autistas (AMA) de Sinop.

“Não faz sentido que ela tenha ido embora sem deixar notícias, porque a filha era a vida dela”, disse a irmã, Karen da Silva Barbosa. O caso ainda repercute bastante, porque Pâmela interagia muito com os clientes da padaria que constantemente buscam notícias sobre seu paradeiro.

A Polícia Civil segue nas buscas, com diligências e medidas para tentar encontrá-la. No entorno do local onde foi encontrado o veículo de Pâmela, foram realizadas buscas de helicóptero e cães farejadores, sem êxito.

Se você a viu ou tem informações que possam ajudar a encontrá-la, entre em contato com a família pelo telefone (66) 98433-6117. Ou ainda, com a Delegacia de Polícia de Sinop, nos telefones (65) 3901-4823 ou (65) 99982-7766.