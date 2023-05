Em sessão do Tribunal do Júri realizada nesta segunda-feira (29), em Alta Floresta, os réus Vitor Gabriel Cordeiro e Jordean dos Santos Souza foram condenados, cada um, a 22 anos de reclusão e 15 dias-multa. Ambos integram a organização criminosa comando vermelho e foram denunciados pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso por homicídio qualificado praticado contra a vítima Maria Betanha da Silva Souza.



Além dos dois, também foram denunciados pela prática do mesmo crime Angélica Saraiva de Sá, Pablo Diomázio Lustosa e Gilberto Vieira de Barros. Os três ainda não foram submetidos ao júri popular. Outros dois adolescentes também respondem a ato infracional por terem participado do homicídio.



De acordo com a denúncia, o crime ocorreu no dia 02 de julho de 2020, na residência da vítima. As investigações revelaram que os réus planejaram o homicídio em conversas por whatsapp, pois suspeitavam que a vítima estaria repassando informações à polícia. Consta na denúncia, que quando os acusados chegaram na residência, a vítima estava com uma criança no colo e teve que entrega-la à sua nora antes de ser atingida pelos disparos de arma de fogo.



Durante o julgamento, as teses defendidas pelo Ministério Público, de que o crime foi cometido por motivo torpe e com a utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima, foram acolhidas. Além disso, também pesaram contra os réus o fato de integrarem organização criminosa e terem cooptado adolescentes para participarem do homicídio.