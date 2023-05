O vereador e presidente da Câmara Municipal de Alta Floresta, Oslen Dias (Tuti), esteve visitando na manhã desta quarta-feira (31) as obras de reforma e ampliação do aeroporto Osvaldo Marques Dias. As obras tiveram início no mês de fevereiro e tem previsão de entrega para novembro deste ano.

O gerente de Unidade Aeroportuária Thiago Gonçalez Perazolo, esteve acompanhando a visita do presidente da Câmara. “É uma obra muito importante, não só para a comunidade, mas também para a cidade. As obras de reforma e ampliação vão modernizar totalmente o aeroporto de modo a deixar o espaço organizado, melhorando as condições de atendimento aos passageiros ”, comemorou o vereador.

De acordo com concessionária Centro-oeste Airports, o aeroporto piloto Oswaldo Marques Dias terá novo terminal de passageiros. Serão mais de 2, 3 mil m2 (a atual estrutura é de 980 m2) .As obras vão trazer ampliação da faixa de segurança, além de novas áreas de segurança de final de pista, ampliação do pátio de aeronaves e implantação de sistemas para melhorar a navegação aérea.