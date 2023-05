O caso foi comunicado à Polícia Militar nesta terça-feira (30), o idoso, vítima de estelionato, perdeu a quantia de R$ 671,45 acreditando estar fazendo um depósito para o filho. O caso foi registrado e encaminhado à Delegacia Municipal de Polícia Judiciária Civil para as devidas providências.



Conforme registro da Polícia Militar de Alta Floresta, no final da tarde, o homem de 66 anos procurou a Central de Operações da Polícia Militar relatando que no decorrer do dia uma pessoa fez contato falando que era filho da vítima e que precisava de R$ 671,45 para pagar uma dívida. O suspeito passou dados de uma conta para que o depósito fosse efetuado.



A vítima então ficou preocupada por ter apenas R$ 140,00 disponível, mas então lembrou de um valor guardado para pagamento de despesas de igreja e acabou por pegar este valor para realizar o depósito, que até então acreditava ser para o filho.



No final da tarde quando o filho chegou do serviço, a vítima perguntou se o pagamento da dívida deu certo, o filho não sabia de que se tratava afirmando que não havia solicitado dinheiro ao pai. Então perceberam que o idoso havia caído em um golpe.