Sesc-MT reúne autores nacionais e contempla público com recital, debates e oficina gratuita

Nesta terça (6) e quarta-feira (7), o Sesc Alta Floresta dá início ao projeto ‘Arte da Palavra’, com o poeta Jadson Lima. As apresentações de cordel do autor potiguar no município ocorrem em duas escolas estaduais, por meio do ‘Circuito da Oralidade’. A ação, composta ainda pelo ‘Circuito de Autores’ e ‘Circuito de Criação Literária’, ocorre também em Cuiabá, na unidade Arsenal, a partir de quinta-feira (8).

Realizado pelo Sistema Fecomércio-MT, por meio do Serviço Social do Comércio (Sesc-MT), o ‘Arte da Palavra’ conta com a presença de escritores de diferentes estados do Brasil e uma série de atividades gratuitas, como recital de poemas em cordel, rodas de conversa e oficinas de criação literária.

“O contato com escritores e suas trajetórias desperta o interesse do público pela literatura. O objetivo é contribuir com a formação de leitores e novos autores, promovendo a transformação social por meio da do hábito da leitura. Após três anos com edições virtuais, o ‘Arte da Palavra’ retoma como atividade presencial, promovendo encontros que unem educação, cultura e lazer”, ressalta o presidente do Sistema Fecomércio-MT, José Wenceslau de Souza Júnior.

Circuito de Oralidades

A programação no Sesc Arsenal, em Cuiabá, será aberta ao público a partir da apresentação de cordel do poeta potiguar Jadson Lima, no dia 8 de junho. Carregando as dores e bonanças de sua terra nas palavras, o autor fará, no Circuito de Oralidades, declamações de poesias sobre vivências e paisagens nordestinas.

Circuito de Autores

Já no dia 13, o Sesc-MT propõe a roda de conversa com os escritores Tino Freitas, do Distrito Federal, e Marta Eugênia, de Alagoas, acerca de suas publicações e processos produtivos na escrita. O debate permite a circulação de obras e ideias, possibilitando que diferentes vertentes literárias sejam conhecidas em diversas regiões.

Tino Freitas possui mais de 30 títulos publicados no Brasil e três no exterior e foi finalista do Prêmio Jabuti 2013, com o título Primeira Palavra. Marta Eugênia se encantou com o mundo da poesia ainda aos 8 anos de idade, na década de 1970, por meio da canção “A Banda”, de Chico Buarque, objeto de uma atividade escolar. No ‘Circuito de Autores’, ambos dialogam com o público promovendo a troca de conhecimento em um intercâmbio literário.

Circuito de Criação Literária

A programação será concluída pelo ‘Circuito de Criação Literária’ com a oficina de técnicas de contação de histórias, ministrada de forma híbrida pela escritora Irma Galhardo, entre 13 e 27 de junho.

Especialista em literatura infantil, Irma Galhardo é reconhecida pela Academia de Letras do Brasil na Suíça. Por meio da oficina, ela ensinará técnicas utilizadas na contação de histórias, tornando a atividade mais atrativa aos olhos do público. Os alunos terão contato com os conceitos embasados na obra ‘O Narrador’, de Walter Benjamin, além de serem apresentados aos fundamentos do letramento literário, forma de aproximar as crianças da literatura de maneira prazerosa.

As vagas para a oficina são limitadas. Os encontros presenciais serão divididos entre a Faculdade Católica de Mato Grosso e o Teatro do Sesc Arsenal. Para concluir a capacitação, os inscritos participarão de uma videoconferência, com horário a ser definido pela turma, na terça-feira (27). Os interessados devem se inscrever por meio do formulário virtual bit.ly/circuitodecriacaoliterariia.

Intercâmbio de autores

Criado pelo Departamento Nacional do Sesc, o ‘Arte da Palavra’ percorre, durante este ano, 140 cidades levando 51 autores. Propondo um intercâmbio cultural, além de receber autores de Tocantins, Rio Grande do Norte, Alagoas e Distrito Federal, o Sesc-MT viabilizou a participação da autora mato-grossense, Paty Wolff, nas edições em Pernambuco, Rio de Janeiro e Bahia.

O Sistema S do Comércio, composto pela Fecomércio, Sesc, Senac e IPF em Mato Grosso, é presidido por José Wenceslau de Souza Júnior. A entidade é filiada à Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), que está sob o comando de José Roberto Tadros.