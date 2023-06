O Prefeito de Paranaíta, Osmar Antonio Moreira participou de uma importante audiência com o Ministro do STF – Supremo Tribunal Federal, Luis Roberto Barroso, o evento foi em Brasília, nesta quarta-feira, 31 de maio.



O Prefeito Osmar Moreira destacou que foi uma audiência bastante proveitosa, onde o ministro se comprometeu a visitar pessoalmente a região e a analisar com muito cuidado e respeito, a pauta apresentada sobre o novo estudo na divisa entre Mato Grosso e Pará, feito pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso.

O Prefeito paranaitense disse que ficou bastante otimista com a Audiência e aguarda a análise criteriosa do Ministro Barroso. O gestor destacou que o Ministro Barroso ouviu atentamente os relatos dos prefeitos, sobre o sofrimento das pessoas que moram na área afetada e as explicações feitas oralmente pelos gestores de Paranaíta e Alta Floresta que são os municípios que tem seus produtores mais prejudicados.



A Audiência no STF teve a presença do Senador de Mato Grosso, Jayme Campos, os Deputados Estaduais; Nininho e Júlio Campos, o Procurador Geral da ALMT, Ricardo Riva, o procurador do Governo de Mato Grosso, o Prefeito de Alta Floresta, Chico Gamba e outras autoridades de MT.