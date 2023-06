O deputado estadual Faissal Calil (Cidadania) apresentou na sessão desta quarta-feira (31) da Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT) um requerimento de informações, onde pede que a Secretaria de Estado de Saúde (SES) preste esclarecimentos sobre a situação do Hospital Regional de Alta Floresta. Durante a última semana, alguns vereadores do município apontaram que a unidade de saúde não estaria recebendo atendimentos.

Este é o segundo requerimento do parlamentar, em uma semana, demandando informações sobre o Hospital Regional de Alta Floresta. No documento apresentado na última semana, Faissal pedia a instalação de uma câmara hiperbárica na unidade, já que o atendimento é feito em outros municípios, como Cuiabá, sendo extremamente necessário para o atendimento da população da região.

No entanto, um dia após a apresentação do requerimento, o deputado estadual foi comunicado de que o Hospital Regional de Alta Floresta havia suspendido o atendimento a população. A informação foi publicada na mídia local e vários moradores do município e de cidades vizinhas têm reclamado constantemente da falta de atendimento.

“Infelizmente o que temos vivenciado junto aos hospitais regionais em Mato Grosso é uma restrição de atendimento. Por conta disso, pedimos informações para a Secretaria de Estado de Saúde, pois precisamos aumentar o acesso da população e precisamos de uma solução. O caso do Hospital Regional de Alta Floresta é delicado e não podemos deixar os cidadãos mato-grossenses padecendo”, afirmou.