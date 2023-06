Uma ciclista de 44 anos foi atropelada por uma motocicleta na tarde de quinta-feira (01), na Avenida Ariosto da Riva em Alta Floresta. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o atropelamento ocorreu por volta das 13h55, ao chegar no local deparou-se com a vítima deambulando, consciente e orientada, apresentava escoriações nos membros superiores.

A vítima detalhou que trafegava pela avenida e foi repentinamente atingida pelo motociclista na traseira. O motociclista permaneceu no local e forneceu ajuda. A vítima foi devidamente atendida e posteriormente foi conduzida ao Hospital Regional