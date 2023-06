A Justiça condenou o principal suspeito de assassinar um casal de idosos, em novembro do ano passado, na zona rural de Nova Bandeirantes. Os corpos de Almerinda Mota Bispo da Silva, de 77 anos, e Inácio Bispo, de 82 anos, foram encontrados por um sitiante vizinho, dentro de um poço artesiano, nos fundos da propriedade do casal.

O réu foi submetido a júri popular e os jurados acataram de forma integral a denúncia do Ministério Público do Estado. Desta forma, ele acabou sentenciado por duplo homicídio qualificado, ocultação de cadáver e furto. Após a decisão dos jurados, o juiz Dante Rodrigo Aranha da Silva definiu a pena por todos os crimes em 41 anos e três meses de reclusão, em regime fechado. O homicida já estava preso e ainda pode recorrer.

Conforme a denúncia, o vizinho foi até a propriedade das vítimas, pois o casal não havia sido visto pela vizinhança por alguns dias. A caminhonete estava na garagem, com o pneu furado, e a porta da casa fechada. O sitiante seguiu até os fundos da residência e observou moscas nas proximidades do poço artesiano. Ao retirar a tampa do poço e iluminar, encontrou as vítimas.

A equipe da Delegacia de Nova Bandeirantes instaurou investigação para apurar o crime e iniciou as buscas pelo suspeito de cometer o homicídio qualificado. Após quase dois dias, o suspeito do crime, de 27 anos, foi localizado na comunidade Linha do Escondido.

Em interrogatório, o criminoso relatou ao delegado Marcus Vinícius Ferreira como executou as vítimas e alegou que os idosos foram mortos por falta de pagamento por serviços prestados no sítio. Segundo ele, o crime ocorreu no dia 4 de novembro, e foram utilizadas uma foice e uma faca. Depois de discutir com Inácio Bispo, o criminoso foi até sua casa, buscou a foice e voltou na casa das vítimas, que estavam assistindo televisão. O idoso foi golpeado no pescoço com a foice. Em seguida, para ocultar o primeiro crime, ele executou a mulher, com golpes de faca, e depois jogou os corpos no poço.

“Após limpar os vestígios de sangue da casa, o autor do homicídio pegou uma arma e uma motocicleta da vítima e retornou para o local onde estava ficando. No dia seguinte, fugiu da região”, explicou o delegado. Aos policiais que o localizaram, o suspeito indicou onde escondeu as duas armas utilizadas para cometer os crimes.