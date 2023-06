O caso foi registrado pela Polícia Militar como preservação de local com evento de morte. A vítima é Oziel dos Santos Cunha, de 39 anos, morto a tiros dentro de sua residência na noite desta sexta-feira (02) em Alta Floresta.



Conforme registro da Polícia Militar, a guarnição foi acionada às 23h05 no bairro Jardim das Araras, o comunicante informava sobre disparos de arma de fogo. No endereço, os militares encontraram o portão aberto, e identificaram a vítima caída no interior da residência, próximo ao corpo, diversos estojos de munição aparentando ser de pistola calibre .9mm.



Populares informaram terem visto duas pessoas deixando a residência com o veículo Cobalt, pertencente à vítima. Polícia Judiciária Civil foi acionada, junto com a Perícia Oficial e Identificação Técnica. O caso passa a ser investigado.