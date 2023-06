O capotamento de uma caminhonete com cinco pessoas tirou a vida de Kária Mônica de Freitas Araújo. A mulher de 49 anos era casa e mãe de três filhos. Moradora de Alta Floresta, a vítima estava a caminho de um garimpo junto com o marido, um dos filhos, um irmão e mais uma testemunha quando a Hilux que estavam teria apresentado problema no sistema de freio em um trecho conhecido como Serra do Mata Cobra.

O veículo descontrolado começou a voltar de ré e capotou várias vezes. Uma testemunha diz que Kária foi arremessada do carro e morreu na hora. Os demais ocupantes sofreram alguns ferimentos, mas considerados leves. Gilberto Oliveira Silva, marido de Kária, era quem dirigia o veículo e apresentou suspeita de fratura na clavícula.

Gilberto foi coordenador do Departamento de Defesa Civil do município de Alta Floresta. Kária também foi servidora pública alta-florestense assim como funcionária da CDL de Alta Floresta por longo período. Mas o casal e outros familiares estavam em atividade garimpeira na região de Itaituba, no estado do Pará.

O corpo da vítima foi transladado para Alta Floresta onde velado na quinta-feira feira à noite, sexta-feira e sepultado no Cemitério Jardim da Saudade. O acidente deverá ser apurado pela Polícia Paraense.