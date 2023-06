O resgate pelo Corpo de Bombeiros foi registrado na manhã desta sexta-feira (02) no bairro Jardim Primavera, em Alta Floresta. O animal silvestre foi libertado em seu hábitat natural.

Conforme registro do Corpo de Bombeiros, pouco após às 09h da manhã o resgate foi solicitado, no endereço, os militares encontraram o tamanduá mirim na viga da área da residência.

Saudável, sem nenhum ferimento aparente, ele foi resgatado, acondicionado em gaiola de transporte e libertado em seu hábitat natural.

Sobre o Tamanduá-mirim

O tamanduá-mirim tem um padrão de coloração da sua pelagem que lembra a um “colete” negro. O restante dos seus pelos tem uma cor que varia do amarelo ao marrom pardo. Dependendo do região geográfica, o colete do tamanduá-mirim pode variar do negro ao castanho até um amarelado pouco destacado do resto do pelo do animal, mas mesmo assim, são todos da mesma espécie.

Hábitos

O tamanduá-mirim é mais ativo à noite, e durante o dia, procuram árvores ocas para descansar. O hábito de locomover-se principalmente no chão e em árvores é chamado de escansorial. Geralmente vivem em ambientes savânicos ou florestais, como matas de galeria e a floresta tropical, além de ser encontrado eventualmente em mangues.

Quando sentem-se ameaçados, adotam uma postura “bípede”, apoiando-se nos membros posteriores e na cauda para parecerem maiores e mais ameaçadores.

Alimentação

Alimentam-se principalmente de formigas e cupins. Com suas garras, são capazes de perfurar os duros cupinzeiros, para então utilizar sua língua, que é convenientemente grudenta, pra captar várias formigas ou cupins de uma vez só. Uma particularidade da alimentação do tamanduá-mirim é que ele se alimenta também em cupinzeiros arbóreos, um hábito que lhe difere do famoso tamanduá-bandeira.