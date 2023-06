Durante o II Congresso Ambiental dos Tribunais de Conta, que teve como temática desenvolvimento e sustentabilidade, a Prefeitura de Alta Floresta, através da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, realizou apresentação das políticas públicas no contexto ambiental para a Comissão Permanente de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Tribunal de Contas do Estado (TCE).

A secretária de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Gercilene Meira Leite, destaca que, além da apresentação, o município deve receber um importante evento em 2024. “O conselheiro Sérgio Ricardo, que também é presidente da Comissão Permanente de Meio Ambiente e Sustentabilidade, quer utilizar Alta Floresta como modelo”, explica.

Além das políticas públicas de Alta Floresta servirem como modelo, Sérgio Ricardo, ainda pontuou que o Tribunal de Contas irá realizar a I Conferência do Clima da Amazônia, e que, Alta Floresta deve ser cidade escolhida. “Ele nos deu essa notícia! Acredito que seremos sede deste importante evento. Ao recebermos essa notícia, isso nos motiva ainda mais, e vejo que Alta Floresta, além dos resultados já alcançados, segue implantando políticas públicas de sucesso”, pontua.

Gercilene explica que a Conferência do Clima da Amazônia, terá uma proposta semelhante a COP 27, que é uma conferência climática, em que são debatidas e alinhadas metas de enfrentamento ao desmatamento e climáticas.

“Veja com bons olhos essa iniciativa do TCE. Mato Grosso e nossa região tem conseguido avançar na agricultura familiar e conciliar a agenda ambiental. Quando você consegue isso, você trabalha a questão de segurança alimentar e conserva a biodiversidade”, explica.

A secretária finaliza agradecendo toda a sociedade pelo apoio, engajamento e entendimento nas questões ambientais. “Ao receber essa notícia da conferência do clima e realizar essa apresentação para o TCE, tudo isso é resultado de um trabalho que envolveu toda a sociedade. Quero agradecer todos os nossos parceiros. Sem esse apoio e o respaldo da gestão pública municipal, nada disso seria possível. Alta Floresta está de parabéns. O mérito é de todos. Também quero agradecer aos servidores da Secretaria, pois, são eles que nos dão o suporte diário”, finaliza.