O caso foi comunicado à Polícia Militar na manhã deste sábado (03). Um funcionário de uma empresa madeireira ligou para a Central de Operações da Polícia Militar informando que havia um veículo Cobalt abandonado no local.



Conforme registro da PM, a guarnição se deslocou até a rua Suriname, no distrito industrial, para verificar o comunicado, tendo em vista um crime de homicídio registrado na noite anterior, em que testemunhas relataram que dois suspeitos deixaram o local do crime com o veículo da vítima.



No local foi constatado ser o veículo de Oziel Santos Cunha, executado a tiros dentro de sua residência no bairro Jardim das Araras na noite de sexta-feira (02). O local foi então isolado e feito o acionamento da Polícia Judiciária Civil e Perícia Oficial e Identificação Técnica para as devidas providências.