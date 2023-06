Dois adolescentes foram apreendidos na madrugada desta quarta-feira (07) no município de Alta Floresta, acusados de serem cúmplices de um jovem de 25 anos, que também foi detido, na prática de furtos. As detenções foram realizadas após denúncia anônima de suspeita de furto em um depósito no setor J.



Conforme registro da Polícia Militar, o chamado anônimo informava que três pessoas haviam adentrado o depósito de uma loja de materiais de construção no setor J, em deslocamento ao endereço, apenas um elemento foi localizado escondido dentro de um cano de esgoto.

Abordado, este relatou aos militares que estava em companhia de outros dois, que haviam deixado o local para a prática de furto em uma barraca na Praça Cívica. Em diligências a dupla foi localizada pronta para cometer o furto.

Os envolvidos confirmaram serem comparsas e ainda informaram que na casa de um dos menores, ambos com 14 anos, haviam produtos de furto que foi efetuado no dia anterior, também em barraca na Praça Cívica.

Na residência do menor, com a autorização dos pais, foram feitas buscas e os objetos produto de furto foram localizados. Diante dos fatos, os três envolvidos foram conduzidos à Central de Operações da Polícia Militar, o boletim de ocorrência registrado e ambos encaminhados à Delegacia Municipal de Polícia Judiciária Civil para as devidas providências.