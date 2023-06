Em Mato Grosso, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) deu início à Operação Corpus Christi 2023, com o objetivo de reduzir acidentes durante o período do feriado. Desde às 00h desta quarta-feira (07), os policiais rodoviários federais estão atuando em pontos estratégicos das rodovias, intensificando a fiscalização para proporcionar maior segurança aos usuários e veículos em circulação, considerando o aumento esperado no fluxo de veículos.

A Operação Corpus Christi 2023 terá duração até as 23h59 do domingo (11) em todo o país. A fiscalização durante a operação estará focada em ações que visam a diminuição de acidentes e da violência no trânsito, tais como ultrapassagens proibidas, excesso de velocidade, embriaguez ao volante, entre outras infrações.

Como parte das ações preventivas, a PRF também promoverá atividades de educação para o trânsito, com o objetivo de conscientizar os condutores que circulam pelas rodovias neste feriado. Durante toda a operação, serão realizadas abordagens educativas ao longo das rodovias federais.

Em Mato Grosso, durante a operação, não haverá restrição de tráfego para veículos de carga.

Para uma viagem segura, a PRF destaca algumas recomendações importantes: