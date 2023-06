O suspeito foi detido após se apresentar na DHPP para ser ouvido

Um homem com dois mandados de prisão, foi preso nesta quarta-feira (07.06), durante ação da Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção a Pessoa (DHPP) de Cuiabá. Ele estava com duas prisões decretadas, sendo uma pela Comarca de Alto Floresta, região norte do Estado, pelos crimes de tentativa de homicídio e porte/posse ilegal de arma de fogo.

O segundo mandado em aberto, refere-se a prisão civil decretada pelo juízo da Comarca de Cuiabá, por pensão alimentícia. O suspeito foi intimado para comparecer e ser ouvido na DHPP, na manhã desta quarta-feira (07). Depois da oitiva dele, foi dado cumprimento as duas ordens judiciais de prisão.

Após as providências cabíveis, o preso foi encaminhado para audiência de custódia, ficando à disposição do Poder Judiciário.