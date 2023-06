O homem de 29 anos foi encontrado, caído ao solo e ensanguentado, por militares que realizavam rondas de rotina no bairro Boa Esperança, em Alta Floresta. Corpo de Bombeiros foi acionado e prestou os atendimentos deixando o homem sob cuidados médicos.



Conforme registro da Polícia Militar, durante as rondas o homem foi visto ensanguentado caído ao solo, imediatamente a guarnição solicitou Socorro do Corpo de Bombeiros. O irmão da vítima compareceu na Central de Operações da Polícia Militar com os documentos e informou que frequentemente a vítima se embriaga e faz ameaças, sem motivos, à pessoas sem motivos aparentes.



O homem apresentava ferimento no lado direito da cabeça e ficou sob cuidados médicos no Hospital Regional Albert Sabin.