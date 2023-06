Em julho de 2023, o Teatro Experimental de Alta Floresta completa 35 anos de existência e atuação. Como parte das atividades celebrativas dessa data, entre os dias 01 e 08 de julho será realizada a 2ª MOSTRA CINEPAREDE. Em 2023, a segunda edição do evento contará com exibições de cinema compostas de produções de realizadores e realizadoras da Amazônia Legal, sem, contudo, ter caráter competitivo e no formato presencial, no Espaço Cultural TEAF.

As inscrições são gratuitas e poderão ser realizadas até o dia 20 de junho, de forma on-line, através do link https://l1nk.dev/inscricaoparasegundamostracineparedeteaf. Conforme específica o edital do evento, poderão compor a Mostra os filmes de curta-metragem ou média metragem de até 30 (trinta) minutos de duração (incluídos os créditos); de temática livre dos gêneros ficção, animação e documentário; produzidos por realizadores e realizadoras da Amazônia Legal; finalizados após 01 de janeiro de 2021; estar finalizado no momento da inscrição; e ainda, para fins de exibição, o filme deverá, obrigatoriamente, ser no idioma português e/ou possuir legendas em português.

Elenor Cecon Jr, coordenador da Mostra, explica que a exibição focada em produções da Amazônia Legal está conectada com o processo de valorização dos filmes desse território e a necessidade de circulação dos mesmos. Complementa ainda que o momento é de extrema importância para o grupo, tendo em vista, o aniversário de 35 anos, o que torna o TEAF um dos grupos mais longevos dos Estado e do Brasil. Destaca que, além da produção teatral, o TEAF é um espaço para todas as linguagens artísticas e que é uma alegria para o grupo inserir novamente em suas atividades uma Mostra como essa.

Para aqueles que tem interesse em participar da 2ª Mostra CineParede, o edital está disponível para acesso do público geral através do link: (https://drive.google.com/file/d/15vrJh6SiRC55q8L0vrT7mkW9aljfJ1MO/view?usp=sharing). A 2ª Mostra CineParede tem o patrocínio do Governo do Estado do Mato Grosso, através da @secelmt Termo de Fomento nº 0758-2022 – Processo no Secel-Pro-2022/01619, projeto “Adequação Física e Manutenção do Espaço Cultural TEAF”.

Confira o regulamento: download regulamento_2__mostra_cineparede.pdf