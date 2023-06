Uma mulher foi detida pela Polícia Militar na noite desta quinta-feira (08) depois de agredir o marido, em Alta Floresta. A suspeita de 28 anos foi detida em flagrante por conduzir veículo automotor sob a influência de álcool; lesão corporal e dano.

Policiais Militares foram chamados para conter a briga de casal no bairro Jardim das Oliveiras, quando a guarnição se dirigia para endereço reportado pelo solicitante, foi abordada por um homem de 36 anos que aparentava estado de muita alteração emocional.

O homem estava com um corte na testa e o rosto ensanguentado e afirmava ter sido agredido por sua companheira que valeu-se de um aparelho celular para lhe atingir. Ao chegar no local, a suspeita havia se evadido utilizando o veículo da vítima. No momento de sair com o carro, ela colidiu com um veículo que estava estacionado no outro lado da rua, causando danos na parte dianteira.

A vítima então afirmou que gostaria de pegar seus pertences pessoais e sair da residência, já que a casa pertence à suspeita, enquanto pegava seus objetos, a suspeita chegou na casa pilotando uma motocicleta e foi diretamente ao encontro da vítima tentando novamente lhe golpear.

A mulher acabou sendo detida e negou-se a realizar teste de alcoolemia. Ela foi encaminhada à Delegacia Municipal.