O caso foi registrado como violência doméstica e embriaguez na madrugada deste sábado (10) em Nova Canaã do Norte (106 quilômetros de Alta Floresta). A vítima de 33 anos teve a motocicleta incendiada em frente à sua residência após discussão com o marido, que acabou detido e encaminhado à Delegacia Municipal de Polícia Judiciária Civil para as devidas providências.



Conforme registro da Polícia Militar, a guarnição foi acionada via 190, onde o comunicante se apresentou como irmão da vítima, relatando agressão e incêndio na motocicleta. No endereço a guarnição se separou com a motocicleta em chamas em frente a residência.

A vítima passou a relatar que o esposo chegou em casa por volta das 03h na madrugada, alterado e agressivo, em visível estado de embriaguez alcoólica. A vítima negou que houve agressão física, relatando apenas uma discussão e que o esposo, homem de 37 anos, acabou ateando fogo na motocicleta.

O suspeito recebeu voz de prisão, alterado e resistindo à prisão, foi necessário o uso de força e espargidor de pimenta para a sua contenção.