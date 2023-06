A construção do Hospital Regional de Alta Floresta, iniciada em 28 de junho de 2022, está 15,4% executada. Já foram concluídos os procedimentos de terraplanagem, execução do tapume, montagem da usina de concreto, montagem das estacas e dos blocos de armação, além da execução do canteiro de obras, que está em finalização. A obra está orçada em R$ 120,9 milhões.

O Hospital Regional de Alta Floresta contará com 111 leitos de enfermaria e 40 UTIs, entre adultas, pediátricas, neonatal e unidade semi-intensiva neonatal, para atendimento na média e alta complexidade. A unidade de Saúde também vai ter 10 consultórios médicos, 2 consultórios para atendimento a gestantes, 6 salas de centro cirúrgico, além de espaços para banco de sangue, banco de leite materno e realização de exames, como tomografia e colonoscopia.