Foi realizada na manhã de segunda-feira (12) na 7ª Companhia Independente de Bombeiros Militar- CIBM a cerimônia de recebimento dos equipamentos do Programa “Vigia Mais MT”. O Programa do Governo do Estado prevê o acesso e a captação de imagens de vigilância e segurança eletrônica para a cooperação técnica e operacional entre a Secretaria de Estado de Segurança Pública.

E faz parte do conceito de cidade monitorada com tecnologia de inteligência artificial.

O Prefeito Valdemar Gamba agradeceu ao governador Mauro Mendes e ao Secretário de Estado de Segurança Pública Coronel PM César Augusto de Camargo Roveri pela iniciativa e esclareceu que o município recebeu 146 câmeras das quais 10 são de alta precisão que estarão instaladas em pontos estratégicos nas saídas da cidade, 10 speed que filmam 360 graus e 126 fixas. E destacou que somado ao programa “MT Ilumina Mais” garantirão mais segurança à população.

A adesão ao programa foi celebrada pelo Tenente-Coronel Benedito, Comandante da Polícia Militar de Alta Floresta e pelos demais presentes, que aproveitaram para parabenizar o prefeito Gamba. Presente na cerimônia a Delegada Regional Polícia Civil Dra. Ana Paula Reveles afirmou que “com esse importante aparato tecnológico conseguiremos dar mais agilidade as investigações, ao trabalho das forças de segurança pública e adiantar as tomadas de decisão das autoridades constituídas, um grande avanço para a segurança pública do município.”

“Aumento da sensação de segurança” por parte da comunidade é outro benefício a ser gerado, frisou o Tenente-Coronel Ranie, Comandante dos Bombeiros Militar. Que afirmou tratar-se de um dia histórico para o município e região.

Já o Dr. Guilherme da Costa, afirmou que na condição de promotor criminal do Ministério Público considera que o investimento do Estado será fundamental nas investigações e elucidação.

Encerrando o ato o presidente do Conselho de Segurança Pública de Alta Floresta, Laureano Barela relembrou as demandas debatidas pelo colegiado e ressaltou que o investimento representa a valorização e importância ao cidadão.