O caso foi registrado no final da tarde desta segunda-feira (22) durante bloqueio de rotina da Polícia Militar na rodovia MT-208. Condutor e veículo foram conduzidos à Delegacia Municipal de Polícia Judiciária Civil para as devidas providências.



Conforme registro da Polícia Militar, o veículo Chronos foi abordado por não possuir escapamento, o condutor, um homem de 35 anos, ao ser indagado sobre os documentos pessoais (CNH) e documento do veículo, afirmou que não possuía, apresentando nervosismo durante a abordagem. Em checagem via sistema, os militares constataram inconsistência entre placa e chassis do veículo.



Foi constatado ainda que o veículo possuía registro de roubo/furto em abril do ano de 2018. Ao ser novamente indagado sobre a procedência do veículo, o homem relatou que adquiriu o veículo após ver um anúncio em rede social (Facebook).



Diante dos fatos, o homem e o veículo foram conduzidos à Delegacia de Nova Bandeirantes para as devidas providências.