O caso foi registrado na manhã desta terça-feira (13) no município de Nova Monte Verde. O homem de 30 anos foi detido e conduzido à Delegacia Municipal de Polícia Judiciária Civil por agredir a esposa e a filha, de 09 anos, após uma crise de ciúmes.



Conforme registro da Polícia Militar, por volta das 07h20 a mulher de 26 anos acionou os militares do 3º Pelotão relatando que havia sido agredida pelo marido. No endereço indicado pela vítima, no bairro Novo Horizonte, os militares se depararam com a mulher e a criança chorando às margens da rua.



A vítima passou a relatar que o seu esposo teve uma crise de ciúmes e a agrediu com socos no rosto, empurrões e que ainda empurrou a filha contra a parede. Que após as agressões saiu para trabalhar. A mulher então informou o local de trabalho do marido, sendo uma borracharia.



Os militares saíram em diligências e o suspeito foi localizado e conduzido. O caso foi registrado como lesão corporal e vias de fatos. O suspeito conduzido para as devidas providências.