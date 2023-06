O juiz Dante Rodrigo Aranha da Silva concedeu liberdade provisória ao motorista José Manoel Peralta de Souza, envolvido em um acidente de trânsito na rodovia MT-208, que resultou na morte da adolescente de 17 anos, identificada como Mikaelly Eduarda Baumgartner da Silva. José teve a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) suspensa.

A menor foi atingida por uma caminhonete em Nova Bandeirantes no domingo (11). Segundo as informações, Mikaelly estava pilotando uma motocicleta quando foi atropelada. José alegou que a menor saiu do acostamento e entrou na via e que pelo fato de ter um aclive, não conseguiu frear a tempo.

Os policiais militares notaram que o motorista apresentava odor etílico e confessou ter ingerido bebida alcóolica alegando que seria "uma ou duas cervejas".



Não foi possível realizar o teste do etilômetro, já que não havia equipamento disponível na unidade. José foi preso e encaminhado para a delegacia, onde passou por uma audiência de custódia. O juiz Dante Rodrigo Aranha da Silva afirmou que não foi encontrado qualquer fundamento para a conversão da prisão em flagrante para preventiva.



"Em relação ao fundamento para a prisão preventiva (art. 312 do CPP), não se encontra qualquer fundamento para a manutenção (conversão) de sua prisão, não havendo risco para algum aspecto procedimental/processual advindo da liberdade da autuada que não possa ser protegido, ao menos em tese, por medida cautelar diversa da prisão.", afirmou o magistrado.



Apesar da concessão de liberdade, foi instaurado medidas cautelares diversas da prisão. São elas: