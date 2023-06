Matrícula para os cursos desobrigados da prova do Vestibular será de 13 a 19 de junho

A Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat) divulga novo prazo para matrícula dos candidatos aprovados via processo seletivo simplificado - Vestibular 2023/2. Candidatos inscritos nos cursos que foram dispensados da prova do vestibular devem fazer sua matrícula de 13 a 19 de junho, de forma on-line.

PASSO-A-PASSO PARA A MATRÍCULA:

Organizar os documentos exigidos, digitalizados em PDF. Eles devem ser legíveis, conter frente e verso e estar no mesmo arquivo de PDF. Acessar o endereço eletrônico vestibular.unemat.br e seguir as orientações. Acessar a área pública do Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmica (Sigaa), conforme orientações enviadas no e-mail cadastrado. Fazer login utilizando como usuário o CPF e a senha enviada no e-mail cadastrado. Enviar documentação - via Sigaa (para todos os candidatos aprovados no processo seletivo simplificado).

DOCUMENTOS EXIGIDOS:

RG, CPF, certidão de nascimento ou casamento, título de eleitor (desde que obrigado por lei), comprovante de quitação com a Justiça Eleitoral, comprovante de quitação com o Serviço Militar (para o candidato do sexo masculino, exceto indígenas); além de certificado de conclusão do Ensino Médio (ou equivalente) e histórico escolar do Ensino Médio (original). Declaração de que o candidato não está matriculado em outro curso de graduação da Unemat e que não é aluno de graduação de outra Instituição Pública de Ensino Superior (modelo disponível no Anexo 12).

Para todos os candidatos optantes do sistema de reserva de vagas, o histórico escolar deve constar que este nível de ensino foi cursado integralmente em escola pública. Autodeclaração para optantes do sistema de reserva de vagas: Estudantes Indígenas (Anexo 10).

O candidato com problemas de acesso ou envio da documentação via Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (siGAA), deve procurar a Supervisão de Apoio Acadêmico do câmpus onde o curso é ofertado, no horário normal de expediente.

São 33 cursos incluídos nesse edital:

- Administração: Juara (Noturno) e Tangará da Serra (Matutino)

- Arquitetura e Urbanismo: Barra do Bugres (Integral)

- Ciência da Computação: Barra do Bugres (Noturno)

- Ciências Biológicas: Alta Floresta (Noturno), Cáceres (Integral), Nova Xavantina (Noturno) e Tangará da Serra (Noturno)

- Ciências Contábeis: Cáceres (Matutino)

- Ciências Econômicas: Sinop (Noturno)

- Educação Física: Diamantino (Noturno)

- Enfermagem: Diamantino (Integral)

- Engenharia Civil: Nova Xavantina (Integral) e Tangará da Serra (Integral)

- Engenharia de Alimentos: Barra do Bugres (Noturno)

- Engenharia de Produção Agroindustrial: Barra do Bugres (Noturno)

- Engenharia Elétrica: Sinop (Integral)

- Engenharia Florestal: Alta Floresta (Matutino)

- Geografia: Cáceres (Noturno) e Sinop (Noturno)

- História: Cáceres (Noturno)

- Jornalismo: Tangará da Serra (Noturno)

- Letras: Cáceres (Noturno), Pontes e Lacerda (Noturno), Rondonópolis (Noturno), Sinop (Noturno) e Tangará da Serra (Noturno)

- Matemática: Barra do Bugres (Noturno), Cáceres (Noturno) e Sinop (Noturno)

- Pedagogia: Juara (Noturno)

- Turismo: Nova Xavantina (Noturno)

- Zootecnia: Pontes e Lacerda (Integral, com aulas presenciais concentradas no turno matutino)