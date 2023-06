O caso foi registrado no início da noite de ontem (14) no bairro Bom Jesus, em Alta Floresta. As vítimas tiveram a casa invadida por dois homens, armados, que efetuaram o roubo deixando às vítimas amordaçadas dentro do banheiro da residência. Inicialmente foram apontados a falta de ouro e jóias, além de a obrigação de uma transferência via PIX. Os militares perceberam algumas inconsistências os relatos da vítima, o caso foi registrado e passa a ser investigado.



Conforme registro da Polícia Militar, o comunicado de um possível roubo foi feito junto à Central de Operações da Polícia Militar, imediatamente uma guarnição se deslocou até o endereço, onde um homem de 64 anos se apresentou como vítima e passou a relatar o ocorrido. A casa foi invadida por dois homens, um deles armado com um revólver e o outro com uma faca.



A dupla buscava por dinheiro, a vítima informou que não tinha dinheiro em casa. Mesmo diante da negativa, a dupla acabou subtraindo uma barra de ouro de 334 gramas, duas correntes de ouro, dois relógios e uma quantia de R$ 1.100,00 em espécie, que estava na carteira do sogro do comunicante e um aparelho celular. O idoso informou ainda, que foi obrigado a realizar uma transferência via PIX, no valor de R$ 600,00.



Diante os relatos da vítima, a guarnição se deslocou para o regida ocorrência e percebeu que a transferência informada pela vítima datava do dia 11/06/2023. Ao retornar para a residência da vítima, o idoso informou o equívoco, afirmando que a transferência realizada na verdade era no valor de R$ 780,00, realizada às 23h10 (horário de Brasília).



A vítima então informou que a barra de ouro também não foi levada. Ao ser indagado sobre as divergências dos relatos do roubo (a barra de ouro avaliada em aproximadamente R$ 100 mil e o PIX realizado após o horário informado do roubo), o idoso afirmou que "foi por sorte". Que os assaltantes saíram da casa e deixaram as vítimas amordaçadas com uma toalha de banho dentro do banheiro. A vítima informou ainda, que, quando conseguiram sair do banheiro, entraram em contato com o Corpo de Bombeiros e depois com a Polícia Civil.



O caso foi registrado como roubo e encaminhado à Delegacia Municipal de Polícia Judiciária Civil para as devidas providências.