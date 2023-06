A Delegacia de Polícia Civil de Alta Floresta recebeu por meio do whatsapp um pedido de ajuda de uma mulher que estaria sendo agredida pelo companheiro. De imediato os policiais Civis do Núcleo de proteção à Mulher com o apoio dos demais investigadores de polícia desta Delegacia deslocaram-se ao local e conseguiram encontrar o suspeito das agressões e socorrer a vítima.

Na posse do suspeito foi encontrado um revólver cromado calibre .38 com várias munições intactas. O suspeito foi preso em flagrante e encaminhado a Delegacia de Polícia para os procedimentos legais.

A vítima segue sendo atendida pelo Núcleo de Proteção à Mulher onde lhe foi informado sobre seus direitos e sobre as medidas protetivas de urgência que poderá solicitar.