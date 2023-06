Sentença foi pautada pela redação de nova lei em vigência desde 2021

O Tribunal de Justiça absolveu o suplente de deputado estadual Romoaldo Júnior (MDB) da acusação de improbidade administrativa por conta de irregularidades na venda de um terreno público à iniciativa privada enquanto exerceu o mandato de prefeito de Alta Floresta.

A decisão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletiva do Tribunal de Justiça foi publicada nesta quarta-feira (14), no Diário da Justiça. Também figuravam como réus o ex-secretário de Finanças Ney Garcia Teles e a empresa Estruturas Metálicas.

Os magistrados entenderam que a nova redação da lei de improbidade administrativa em vigência desde outubro de 2021, que passou a exigir a comprovação de dolo para sustentar uma condenação pelo poder Judiciário. O processo se arrasta desde 2008.

"Ciente de que não basta a simples ilegalidade ou mera irregularidade da conduta para a configuração do ato de improbidade, e, na consideração de que não restou demonstrado indícios do dolo específico, entendo restar prejudicada a tipicidade das condutas imputadas na exordial, conforme preceitua a norma legal vigente", diz um dos trechos do relatório formulado pelo juiz convocado Agamenon Alcântara Moreno Júnior.

A ação de improbidade administrativa havia sido ajuizada pela Prefeitura de Alta Floresta, a partir do encerramento do mandato de Romoaldo Júnior à frente do Executivo. A acusação inicial era de que não havia registro algum de que a venda do terreno público à particular tenha gerado alguma vantagem financeira ao poder público.