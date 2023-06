A dupla estava no local com maquinários para a extração de areia e que "aproveitou" para extrair ouro

O caso foi denunciado e atendido pela Polícia Militar na tarde de quarta-feira (14) no município de Apíacás. Dois homens de 24 e 29 anos foram detidos e conduzidos à Delegacia Municipal de Polícia Judiciária Civil pela prática de extração de minerais em área de preservação permanente de domínio público.



Conforme registro da PM, pouco após as 15h os militares receberam a denúncia de que haviam pessoas extraindo ouro em frente a Chácara do "Gringo do Carvão", próximo ao córrego do Angelim. Ao averiguar a denúncia foi constatado que a dupla estava no local para a extração de areia e que "aproveitou" para extrair ouro.



Um dos suspeitos informou que tinha licença para a extração de areia, mas que estava vencida e que a propriedade é de seu pai, por isso seguia com a prática ilegal da extração. Diante os fatos a dupla foi conduzida.



Os maquinários de extração, tanto de areia quanto de ouro, permaneceram no local por não haver meios de retirada. A dupla foi conduzida à Delegacia para as devidas providências.