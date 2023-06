Duas armas de fogo foram retiradas de circulação pela Polícia Militar de Alta Floresta durante abordagens da Operação Cerco Total. A etapa da operação era desenvolvida na rodovia MT-208, onde dois homens foram conduzidos para as devidas providências.



Conforme registro da Polícia Militar, a operação era realizada próximo ao trevo São Cristóvão, entrada principal do município de Alta Floresta, iniciada pouco após às 16h nesta quinta-feira (15). Em abordagens de rotina da operação, em dois veículos foram localizadas armas de fogo.



A primeira arma foi encontrada em uma caminhonete Hilux, de cor branca. Em busca pessoal ao condutor de 61 anos, foi localizado em sua cintura uma arma de fogo tipo pistola, marca CZ 9mm, municiada com 7 munições.



A segunda arma, também uma pistola, marca Taurus, cal. 40, com 20 munições (11 no carregador e 9 avulsas no bolso), foi localizada com o homem de 53 anos que conduzia um veículo Renault de cor cinza.



Diante dos fatos, os homens foram conduzidos à Central de Operações da Polícia Militar onde foram confeccionados os boletins de ocorrência de porte ilegal de arma de fogo. Os suspeitos foram conduzidos à Delegacia Municipal de Polícia Judiciária Civil, junto com o material apreendido, para as devidas providências.