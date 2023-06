O homem foi avistado por uma equipe de uma emissora de TV local, circulando de forma irregular

Um homem de 56 anos foi detido por conduzir veículo sob influência de álcool na tarde desta quinta-feira (15) em Alta Floresta. O homem foi abordado foi populares no circulando de motocicleta no centro do município.



Conforme registro da Polícia Militar, o homem foi avistado por uma equipe de uma emissora de TV local (TV Nativa), circulando de forma irregular, o homem teve a chave de sua motocicleta tomada após ter sofrido uma queda.



Uma guarnição da PM se deslocou até o local, onde foi constatado os relatos do comunicante. Já na Central de Operações da Polícia Militar, o teste de alcoolemia foi realizado e apresentou resultado de 1,51 MG/L.



Diante dos fatos, o homem foi conduzido à Delegacia Municipal de Polícia Judiciária Civil para as devidas providências.