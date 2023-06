Estão abertas, no período de 12 a 18 de junho, as inscrições para o processo seletivo com oferta de 23 vagas de professor substituto para onze campi do Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT) – edital 120/2023.

Estão sendo ofertadas vagas para os campi: Várzea Grande, Pontes e Lacerda, Confresa, Diamantino, Cuiabá – Octayde Jorge da Silva, Campo Novo do Parecis, Rondonópolis, Tangará da Serra, Primavera do Leste, Cáceres e Alta Floresta.

As áreas solicitadas são: Administração, Geografia, Matemática, Química, Letras/ Português, Informática, História, Linguagens, Sociologia, Turismo, Tecnologia em Processos Gerenciais e Biologia.

A inscrição será realizada por meio do sistema eletrônico SGC (https://seletivo.ifmt.edu.br/);

O candidato deverá preencher, eletrônica e corretamente, todos os itens do formulário de inscrição (inclusive nome completo) disponibilizados no endereço https://seletivo.ifmt.edu.br/

Para participar o candidato deve enviar, no ato do preenchimento da inscrição no sistema eletrônico SGC, os seguintes documentos:

documento oficial de identidade;

diploma de graduação conforme formação acadêmica exigida no item 1;

CPF;

Currículo atualizado (de preferência o lattes); e

declaração de ciência quanto a impossibilidade de ser contratado, caso tenha sido contratado temporariamente nos últimos dois anos na administração pública federal (Anexo V).

Mais informações em:https://seletivo.ifmt.edu.br/