Com temperaturas inferiores a 10°, os mato-grossenses enfrentam a semana mais fria do ano, de acordo com dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A queda nas temperaturas pode provocar tempo nublado e a formação de neblina, que prejudica a visibilidade nas rodovias. Por isso, a Nova Rota do Oeste, responsável pela BR-163 em Mato Grosso, orienta motoristas a como proceder nos trechos com maior incidência de cerração.

A Concessionária Nova Rota do Oeste acompanha as condições de trafegabilidade e visão nos diferentes trechos concessionados e levanta um alerta aos motoristas que vão trafegar pela rodovia neste período, sobre o aumento no risco de acidente em pontos com maior incidência de neblina e redução na visibilidade.

O diretor de Operações da Concessionária, Wilson Ferreira, aponta quais trechos requerem mais atenção dos usuários. Para ele, os cuidados devem ser redobrados em regiões de serras, como a Serra de São Vicente, próximo a Jaciara, ou a Serra da Caixa Furada, em Nobres, e na região do município de Itiquira. Além disso, a formação de neblina também acontece próximo aos rios do estado.